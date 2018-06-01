Женщина подозревается в хищении 165 тысяч рублей, работая бухгалтером учебного заведения Комсомольского района, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в ведомстве, на протяжении нескольких месяцев перед выдачей зарплаты женщина заполняла фиктивные платежные документы, в которых начисляла себе сумму больше той, которая ей полагалась. Затем фигурантка заверяла их электронной подписью и представляла в финансовую организацию. Полученные деньги злоумышленница тратила по своему усмотрению. В результате материальный ущерб составил 165 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице может грозить шесть лет лишения свободы. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Екатерина Лапкина