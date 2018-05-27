Дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке, по проспекту Красного знамени, 30, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Как сообщают очевидцы, водитель Premio столкнулся с грузовиком: «Вышел, шмыгнул носом и сказал: "Ну, бывает".

Прибывшие инспекторы ДПС занялись водителем. Под действием каких именно препаратов находился водитель Premio, предстоит выяснить в ходе медицинского освидетельствования.





По информации пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю, с начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 2439 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1939 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 447 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Дмитрий Санников