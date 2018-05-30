Для операторов поисковых систем может быть введена ответственность за предоставление ссылки на запрещенные в России сайты, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Госдума РФ приняла во втором чтении проект закона о введении административной ответственности за предоставление пользователям ссылки на противоправный контент.

Так, за невыполнение указанных требований закона будет устанавливается штраф - для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Отмечается, что ответственности могут быть подвергнуты как отечественные, так и зарубежные поисковые системы и программные сервисы, если они осущетсвляют деятельность на территории Российской Федерации.



Ирина Петрова