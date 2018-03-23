По факту изображения нацистской свастики на фасаде жилого дома прокуратурой Биробиджана приняты меры реагирования, об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что на торце одного из многоквартирных домов города изображена свастика. УК «Рембытстройсервис», управляющая жилым домом, мер к устранению свастики не приняла.

Из-за несвоевременного реагирования на запретное изображение должностные лица УК признаны ответственными за данное направление работы, нарушены права граждан на защиту от пропаганды нацисткой свастики.

По данному факту внесено представление и потребовано незамедлительно устранить изображение нацисткой символики на фасаде жилого дома.

Отметим, в рамках федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в России использование нацистской символики запрещается в любой форме.

Екатерина Лапкина