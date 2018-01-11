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Источник изображения: УТ МВД России по ДФО

33-летнюю хабаровчанку посадят в тюрьму за незаконном хранение наркотиков, сообщает Deita.ru со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.

Ранее на привокзальной площади города Хабаровска оперуполномоченными была задержана 33-летняя хабаровчанка. В дамской сумке женщины обнаружено двойное дно, в котором находился полиэтиленовый, пакет с гашишным маслом, обсыпанный приправами и упакованный в фольгу. 

Оказалось, что наркотические средства потребляет с 12 лет. 

Максимальная санкция  статьи – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. 

Михаил Грач

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