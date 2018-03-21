Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования, сообщает DEITA.RU.

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей. Правда, у многих и мысли не возникает, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке оборудования для Интернета. Ведь сами же они им и пользуются.

В большинстве случаев разговор о деньгах ведется с управляющей компанией. И деньги растворяются на счетах УК. Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников. Тогда как по закону пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на общем собрании.

Отныне владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056). Там как раз и говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только с согласия жильцов. Зарабатывать собственники могут и на операторах связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных конструкциях и вывесках, если для них используется фасад дома. В аренду можно сдавать еще и подвальные помещения.



Михаил Грач