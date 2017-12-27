Оклады российских военнослужащих повысятся с 1 января следующего года, сообщает «Deita.ru».

Соответствующее постановление правительства уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Это касается военных, проходящих службу и по контракту, и по призыву. Отмечается, что суммы увеличатся в 1,04 раза.



Накануне президент России Владимир Путин заявил, что предусмотрена ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих. А также с 1 января 2018 года увеличатся военные пенсии.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что умные солдаты Дальнего Востока попадают в научную роту.

Таисия Масина











