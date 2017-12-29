Председатель правления "Газпром" Алексей Миллер подписал приказ о повышении зарплат сотрудников с января 2018 года, сообщает «Deita.ru».

В следующем году зарплаты проиндексируют на 3,7%. Напомним, в 2015 они индексировались на 6,7 %, в 2016-м – на 7,4 %, а в 2017-м – на 5 %.

По данным портала "зарплатинфо" у топ-менеджмента компании зарплаты просто космические - Алексей Миллер, к примеру, зарабатывает 12 миллионов рублей в месяц. Это в 330 раз больше средних доходов обычных граждан. Менеджер среднего звена получает до 300 тысяч рублей в месяц, начальник участка и бурильщики - по 200 тысяч, оклад секретаря - 120 тысяч рублей, а у разнорабочих - от 80 тысяч рублей.

Отмечается, что при этом компания «Газпром» за девять месяцев 2017 года потерпела убытки на сумму более 9 миллиардов рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что раскрыты зарплаты министров в России.

Таисия Масина