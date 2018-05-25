Хотя действуют на территории памятника природы «Бухта Посьет» и другие охранники, со своими документами и допусками. Вот и происходят постоянные стычки и недопонимания между защитниками природных памятников. У семи нянек, как говорится…



Момент, на котором люди в масках пытаются помешать промыслу рыбаков, и попал на видео, присланном в редакцию. Как утверждает автор видео, информация направлена в правоохранительные органы для принятия правового решения. Именно они и должны разобраться в деле конкурирующих групп хасанских любителей природы.

Бизнес на памятнике

В Хасанском районе столкнулись интересы сразу нескольких влиятельных персонажей. Во-первых, это сын губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко - Никита – президент некоммерческой организации «ДВ ассоциация «Аквакультура». Во-вторых, свой интерес имеет супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва в качестве акционера ООО НПК аквакультуры «Нереида». По данным ЕГРЮЛ, именно ей принадлежат 55% акций предприятия, имеющего морской огород в Хасанском районе. Ну а уж счет мелких «бригад» и «ОООшек», желающих иметь свою долю «даров моря» идет на десятки.

Между тем, конкретно на территории памятника природы «Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады» (залив Посьет) деятельность марикультурщиков до сих пор вызывает массу споров. Еще в 2016 году тогдашний губернатор Приморья Владимир Миклушевский инициировал принятие постановления о внесении изменений в решение приморского исполкома от 1974 года, меняющих режим краевых памятников природы в пользу марикультурщиков. Однако в 2017 году постановление было опротестовано краевой прокуратурой и отменено.

В прошлом году была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам ведения марикультурной деятельности на особо охраняемых природных территориях, которую в январе 2018 года возглавил врио вице-губернатора Приморья Валентин Дубинин. Но единства в позициях внутри группы достичь так и не удалось. Одни дальневосточные ученые утверждали, что развивать марикультуру на территории памятника природы можно и нужно, другие обосновывали, что категорически нельзя. Разногласия возникли даже среди структурных подразделений краевой администрации: представители природоохранного и правового департаментов настаивали на необходимости проведения государственной экологической экспертизы проекта изменений. Департамент рыбного хозяйства выражал уверенность в том, что такая экспертиза не нужна.

Наконец, в начале мая 2018 года проект постановления администрации Приморского края, которое разрешает деятельность хозяйств аквакультуры в акваториях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, был направлен на согласование в Минприроды РФ. От того, что именно решит высокое министерство, зависит дальнейшая судьба и памятника природы, и группировок, пытающихся делать в нем бизнес.

Дмитрий Санников