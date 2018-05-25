Защитники природы жестко делят дары моря на Хасане
Очередной конфликт в акватории залива Посьет попал на видео, сообщает DEITA.RU.
Хасанский район давно приобрел устойчивую репутацию браконьерской территории. Между конкурирующими группировками, делившими «сферы влияния», дело доходило даже до перестрелок. Полтора года назад были и пострадавшие - два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Один из конфликтов оказался запечатлен на видео, присланном в редакцию DEITA.RU. Как рассказал член инициативной группы Роман Смирнов, видеоролик был снят в заливе Посьет на территории памятника природы «Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады» (залив Посьет). Охраняет его, кстати, частная компания на основании охранного обязательства на памятники природы, выданного профильным департаментом администрации Приморского края.
При этом сами работники ЧОПа, по словам собеседника агентства, постоянно сталкиваются с жестким противодействием со стороны тех, кого они называют браконьерскими бригадами. Вроде как имели место и попытки нападения на автотранспорт - автомобиль был блокирован во время движения на место базирования и вынужден остановиться. Угрожали физической расправой, предлагали отказаться от исполнения своих обязанностей, требовали данные на начальника охраны и сотрудников фирмы. Однако охранителей природных богатств «не любят» почему-то не только «браконьерские бригады» – по имеющейся информации, с пограничниками у них тоже возникают проблемы. За нарушение пограничного режима 23 мая 2018 года катер охранников отправился с места обычной стоянки на территорию Посьетского пограничного отряда. Сложно у них там все на Хасане.
Хотя действуют на территории памятника природы «Бухта Посьет» и другие охранники, со своими документами и допусками. Вот и происходят постоянные стычки и недопонимания между защитниками природных памятников. У семи нянек, как говорится…
Момент, на котором люди в масках пытаются помешать промыслу рыбаков, и попал на видео, присланном в редакцию. Как утверждает автор видео, информация направлена в правоохранительные органы для принятия правового решения. Именно они и должны разобраться в деле конкурирующих групп хасанских любителей природы.
Бизнес на памятнике
В Хасанском районе столкнулись интересы сразу нескольких влиятельных персонажей. Во-первых, это сын губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко - Никита – президент некоммерческой организации «ДВ ассоциация «Аквакультура». Во-вторых, свой интерес имеет супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва в качестве акционера ООО НПК аквакультуры «Нереида». По данным ЕГРЮЛ, именно ей принадлежат 55% акций предприятия, имеющего морской огород в Хасанском районе. Ну а уж счет мелких «бригад» и «ОООшек», желающих иметь свою долю «даров моря» идет на десятки.
Между тем, конкретно на территории памятника природы «Бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады» (залив Посьет) деятельность марикультурщиков до сих пор вызывает массу споров. Еще в 2016 году тогдашний губернатор Приморья Владимир Миклушевский инициировал принятие постановления о внесении изменений в решение приморского исполкома от 1974 года, меняющих режим краевых памятников природы в пользу марикультурщиков. Однако в 2017 году постановление было опротестовано краевой прокуратурой и отменено.
В прошлом году была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам ведения марикультурной деятельности на особо охраняемых природных территориях, которую в январе 2018 года возглавил врио вице-губернатора Приморья Валентин Дубинин. Но единства в позициях внутри группы достичь так и не удалось. Одни дальневосточные ученые утверждали, что развивать марикультуру на территории памятника природы можно и нужно, другие обосновывали, что категорически нельзя. Разногласия возникли даже среди структурных подразделений краевой администрации: представители природоохранного и правового департаментов настаивали на необходимости проведения государственной экологической экспертизы проекта изменений. Департамент рыбного хозяйства выражал уверенность в том, что такая экспертиза не нужна.
Наконец, в начале мая 2018 года проект постановления администрации Приморского края, которое разрешает деятельность хозяйств аквакультуры в акваториях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, был направлен на согласование в Минприроды РФ. От того, что именно решит высокое министерство, зависит дальнейшая судьба и памятника природы, и группировок, пытающихся делать в нем бизнес.
Дмитрий Санников