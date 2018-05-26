Невероятно красивые медузы Цианеи прибыли в океанариум из ближайшей бухты острова Русский, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Медузы примечательны своими щупальцами, которые могут достигать в длину 35 метров, а диаметр ее купола - 2,5 метров.

Основу рациона необычной красавицы составляют мелкие морские обитатели - в основном планктон, а также другие медузы, и мелкая рыба. Процесс поглощения пищи медузой буквально завораживает - её длинные щупальца заряжены стрекающими клетками с парализующим ядом, запутавшуюся в ядовитых сетях, обездвиженную жертву медуза будет медленно поедать, переваривая постепенно.

Как рассказал специалист океанариума, брать в руки этих медуз не стоит, так как можно получить не смертельный, но достаточно сильный ожог, в связи с чем встреча цианеей будет не самой приятной и запомнится надолго.

Таисия Масина