В феврале популярный музыкальный интернет-канал ELLO опубликовал клип группы из приморского поселка Тавричанка. Для группы Reborn это стало событием, даже прорывом – клип уже посмотрели более 12 тысяч человек. Новоиспеченные музыканты радуются — сотрудничать с крупными лейблами и каналами удается далеко не каждой успешной группе из Приморья.

О новом явлении в музыкальной жизни края корреспондент DEITA.RU поговорил с вокалисткой группы Reborn Оксаной Стативкиной.

Reborn – музыкальный проект, созданный три месяца назад музыкантом Евгением Климовым. Участники группы пишут свои песни в стиле поп-музыки и исполняют каверы.

«Вообще Reborn образовалась случайно. Меня пригласили петь в группу, которая существовала уже давно и называлась "Возрождение". Базировалась она в поселке Тавричанка, в местном Доме культуры. И однажды Евгений решил создать еще один проект в совершенно другой стилистике, который мы назвали Reborn. Через месяц мы уже выступали в местном Доме культуры, а спустя некоторое время нам, несмотря на жесткий отбор, удалось заключить контракт на авторскую пеню «Завтра точно любовь» с музыкальным каналом Ello и телевизионными каналами края», - рассказывает вокалистка.

Композиция «Завтра точно любовь», на которую и был снят клип, визитная карточка группы. Название песни, в принципе, отражает содержание. Но, чтобы понять, нравится ли, лучше посмотреть видео под текстом. Как говорят сами музыканты, тексты и музыку пишут в поселке. Клип пришлось снимать за рубежом — с этим им помогли живущие там друзья.