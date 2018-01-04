Житель Еврейской автономии подозревается в оскорблении полицейского, об этом Deita.ru сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Как рассказали в ведомстве, в поезде Хабаровск — Чегдомын полицейские выявили 35-летнего бизбилетного пассажира. Им оказался житель Еврейской автономии. Начальник поезда отстранил «зайца» от проезда, однако он выходить наотрез отказался. При этом выразил свой отказ нецензурным образом в присутствии полицейских, которые находились при исполнении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти» УК РФ. Мужчине может грозить наказание в виде исправительных работ в течение одного года.

Екатерина Лапкина