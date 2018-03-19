Подъем к генеральному консульству Вьетнама во Владивостоке предательски скользкий, но все-таки покорен. Там корреспондента DEITA.RU ожидает генеральный консул Вьетнама во Владивостоке – господин Хуинь Минь Тинь.

Взойдя по красной ковровой дорожке, которая устилает лестницу, наверх, видим мужчину в строгом деловом костюме. Его искрящиеся карие глаза, слегка широкий нос, темные густые волосы, аккуратно обрамляющие лицо, и улыбка, одаривающая корреспондента, создают образ доброго и в то же время твердого человека. «Здравствуйте, господин Тинь!» Он здоровается, жмет руку и жестом приглашает пройти в помещение.

«Я приехал сюда, наверное, в 2006 году», - говорит генконсул, положив перед собой внушительный кожаный ежедневник. «И раньше уже слышал про Владивосток. Знал, что это промышленный военный город. Когда приехал, первое впечатление было – интересно, что в Азии есть такой европейский город. Мне нравится порт, и я знал, что во время борьбы нашей страны за освобождение и независимость, жители Владивостока оказали нам большую помощь, и мы за это очень признательны».

Генконсул отлично говорит по-русски, он точно и метко подбирает слова. Волей-неволей, но возникает вопрос: как?

«Я начал учиться русскому еще в высшей школе, но тогда не удалось потому, что язык оказался трудным, чужим, очень отличался от восточного. Но потом мне очень повезло: была возможность приехать в Советский Союз на учебу, и я учился русскому языку на подготовительном факультете в Кишинёве, потом в Одессе».

И, как бы ни хотелось продолжить разговаривать с генеральным консулом Вьетнама о жизненных приключениях, все же переходим к насущному.

Вьетнамско-дальневосточная реальность

А насущное, собственно, в чем: что происходит в мире, а именно – между нашими странами, на сегодняшний день?

Отношения между Россией и Социалистической республикой Вьетнам – устойчиво развивающиеся, говорит генконсул. И основывается это на высоком уровне политического доверия, эффективного взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и дружбе народов.

«В настоящее время товарооборот между нашими странами составляет 3,8 млрд долларов США. А поставленная цель к 2020 году - увеличение этого объема как минимум до 10 млрд долларов США. Кроме того, на территории двух стран согласовано 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около 10 млрд долларов США в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и особенно в нефтегазовом секторе. Российские инвестиции во Вьетнаме составляют 2 миллиарда долларов, а вьетнамские в России – 2,5 миллиарда долларов. Российско-вьетнамский инвестфонд планирует уделить до 500 миллионов долларов в перспективные проекты в отрасли фармакологии и сельского хозяйства. Расширяется сотрудничество в нефтегазовой сфере, продвигается кооперация в сферах нефтепереработки, нефтехимии, энергетики, транспортного машиностроения, инфраструктурного развития и так далее», - говорит генконсул.

При всей солидарности с господином Тинем, нельзя не заметить, что тот же товарооборот с США составляет 17 млрд долларов, а, например, России и Южной Кореи - 20 млрд долларов, с Китаем - 84 млрд долларов США, что существенно превышает тот же товарооборот с СРВ в десятки раз.

Помимо всего прочего, рассказал господин Тинь, обсуждались и проекты по сборке во Вьетнаме российских автомобилей «ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ». Будет продолжена работа и по созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Российские корпорации могут помогать Вьетнаму в строительстве метрополитена в Ханое и Хошимине, а также в модернизации вьетнамской железнодорожной сети.

Мало кто знает, но в 2019 году наши страны будут отмечать 25‑летие Договора об основах дружественных отношений. В связи с этим событием было решено, что 2019 будет «годом России» во Вьетнаме и «годом Вьетнама» в России.

Да и на сегодняшний день наблюдается активное оживление и развитие экономического сотрудничества между Вьетнамом и Дальним Востоком России, по сути дела, это – качественно большой прорыв.

На ВЭФ-2017, между Корпорацией развития Дальнего Востока РФ и вьетнамской Корпорацией TH True Milk - а именно «Ти Эйч Рус Приморский» - было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию трёх животноводческих комплексов и молочного завода в ТОР «Михайловский» на 16 млрд рублей. Проект предполагает строительство комплексов с общим поголовьем скота в 15 тысяч голов и строительство молокозавода с производительностью до 300 тонн молока в сутки. Вместе с тем будет создано 500 рабочих мест.

«Этот проект стал самым крупным иностранным инвестиционным проектом в аграрной отрасли, утвержденным и подписанным в рамках ВЭФ 2017. Таким образом, Вьетнам стал одним из самых крупных зарубежных инвесторов в аграрной области на Дальнем Востоке России.

Вьетнамская корпорация TH True Milk сейчас проводит инвестиции в России по животноводству и производству молока. Они реализуются в Московской и Калужской областях и в Приморье. Первая продукция в Москве уже вышла.

Кроме того, на данный момент, идут активные переговоры об усилении двусторонней торговли, образовании центра продвижения вьетнамских товаров и логистики, совместной переработке вьетнамского кофе, инвестициях в развитие туристической отрасли и производство оздоровительных напитков из местных целебных растений, а также сотрудничестве в области судоремонта и судостроения, поставки рабочей силы», - рассказывает Хуинь Минь Тинь.

Когда нам ждать ее в Приморье?

«В Приморье планируется начать работу проекта этой весной. Совсем скоро. И при том мы используем очень современное оборудование и методы выращивания и производства. Так что он отвечает на потребность региона и вносит вклад в повышение работы в регионе.

У нас современные методы и технологии мирового уровня, это полезно для повышения эффективности производства. Потому что я видел, как в России обрабатывают земли, и не думаю, что производительность так хороша», - откровенничает господин генеральный консул.

Вы считаете, в России плохо обрабатывают землю? В Россию нужно внедрять современное оборудование, чтобы обрабатывать землю лучше?

«Да, правильно. И методы управления. И развивать массовое производство».

Наверное, приморским агрономам стоит взять на вооружение эту гениальную в своей простоте мысль.

Про туризм и работу в России

Честно говоря, Владивосток не очень популярен во Вьетнаме, делится генконсул, слегка улыбаясь. «Потому что вьетнамцев, в основном притягивает Москва, Петербург – центральная часть России. Но я думаю, что заинтересованность сейчас возрастает».

По его откровению, Дальний Восток становится все более известным для вьетнамцев, и Приморье – это самые близкие «ворота» в Россию для Вьетнама. «Нужно построить «мост дружбы» между Вьетнамом и Россией через Дальний Восток и, конечно, еще это земля возможностей. Здесь мы можем тоже наращивать наше сотрудничество во многих отраслях. Вернее сказать, «мост дружбы» уже есть и был, мы его укрепляем».

Минута цифр: в прошлом году Вьетнам принимал 430 тысяч российских туристов. Сейчас ожидается, что это число увеличится до 700 тысяч. Или даже миллиона.

Почему так?

А ответ у генерального консула Вьетнама в России готов: «У нас сейчас очень хорошее обслуживание, современная туристическая инфраструктура, теплое море и гостеприимные люди».

Помимо туризма, есть еще много профитов гражданам наших стран приезжать друг к другу. Один из них – работа. Какова вероятность привлечения вьетнамских рабочих на Дальний Восток в качестве альтернативы северокорейским рабочим, которые покинули нашу страну из-за санкций в отношении КНДР?

«Раньше, в советское время, мы заключили очень много соглашений о поставке вьетнамских рабочих для Советского Союза, и они тоже помогли в определенной степени в развитии экономики СССР. И я думаю, что сейчас тоже существует возможность привлекать вьетнамских рабочих в Россию, потому что здесь есть запрос. Сейчас мы ведем переговоры о том, как могут поставлять рабочую силу из Вьетнама на Дальний Восток. Но это тоже непростой вопрос, надо многое решить. Например, желание вьетнамских работников приехать сюда, потому что здесь климат очень суровый», - отвечает генеральный консул Вьетнама и по-доброму смеется. Уж кому-кому, а ему-то известны российские морозы.

«И еще сейчас мы посылаем много рабочих в другие страны, и Россия сейчас – одна из альтернатив для рабочего рынка Вьетнама. И, конечно, для вьетнамских рабочих в России уже не привлекательна зарплата, потому что сейчас больше нет дешевой рабочей силы. Сейчас во Вьетнаме экономика развивается очень быстро. Даже во внутреннем рынке есть нехватка рабочей силы. Кроме того, надо обучать молодежь, у них не хватает знаний и способностей. Это тоже трудности».

Кроме этого трудности есть и у бизнесменов. Например, первое препятствие – это знание языка, замечает генконсул. Во-вторых, способы оплаты. У наших стран, по его мнению, очень слабая связь между банками.

«Думаю, эту проблему стараются устранить, но из-за разницы операционных систем этот вопрос еще не окончательно решен».

Культурные и студенческие новости

«В сфере науки мы очень тесно сотрудничаем с отделением ДВО РАН. И у нас есть студенты, обучающиеся в дальневосточных вузах. Так что связь очень тесная, и в области науки, технологий, образования мы хорошо сотрудничаем», - возвращается к разговору генеральный консул после перерыва на чай.

«Что касается культуры, мы планируем провести здесь в этом году фестиваль вьетнамской культуры. Но это пока только на бумаге. Надеемся, что все получится. Мы еще принимаем участие в кинофестивале «Меридианы Тихого».

Студентов же можно порадовать тем, что у Вьетнама и России есть программы по обмену. В ДВФУ есть российские студенты, которые обучаются вьетнамскому языку, интересуются вьетнамской культурой. Они часто ездят во Вьетнам на стажировку. Так что здесь главное желание и, конечно, действия.

ЧМ по футболу и любовь вьетнамцев

Генконсул Хуинь Минь Тинь заметно оживился на вопросе о Чемпионате мира по футболу в 2018 году. В глазах запрыгали огоньки, а рот растянулся в улыбке.

«Очень многие вьетнамцы планируют приезжать в Россию, чтобы смотреть матчи Чемпионата Мира по футболу. Вьетнамцы очень любят футбол. Конечно, это будет для нас такое событие, которое надо будет самим увидеть».

За кого вьетнамцы болеют больше всего?

«Я думаю, что вьетнамцы больше всего любят английский футбол, бразильский и голландский. Я был в Голландии, и мне тоже нравится голландский футбол. К Чемпионату Мира все было очень хорошо подготовлено, и сам процесс подготовки впечатляет. Жаль только, что не будет никаких матчей здесь, на Дальнем Востоке. Было бы очень хорошо», - говорит господин Тинь и заливается смехом.

Русские песни, парад и выборы-2018

Жизнь генерального консула Вьетнама во Владивостоке с юности связана с Россией. Так или иначе. За столько лет, по его признанию, он полюбил российскую кухню.

«И еще очень интересно, что каждый год вы проводите Парад Победы на Красной площади. Это изображение силы России и воли страны. Мне он так нравится. Я каждый год смотрю парад. И еще люблю русские песни. «Два берега», «Катюша». И многие другие».

К удивлению и восторгу генеральный консул вдруг запел:

Если в дождь такой ждать ты будешь,

Значит любишь ты, значит любишь.

И в переговорной, с ее важным убранством, раздался смеховой дуэт.

И, конечно, о выборах.

Как бы вы оценили предвыборную кампанию России, господин Тинь?

«Выборы – это, конечно, дело каждого государства. Но я думаю, что здесь предвыборная компания проходит в очень свободном и демократическом стиле. И я желаю, чтобы вы нашли правильного президента, который будет руководить страной в правильном русле, направлять ее к развитию и процветанию, к повышению уровня жизни всех людей».

Влада Золотова