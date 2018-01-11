"Зеленый щит" создадут вокруг Владивостока, об этом «Deita.ru» сообщили в региональном представительстве Общероссийского народного фронта.

Благодаря инициативе активистов ОНФ принято решение о создании лесопаркового защитного пояса в пределах Садгородского, Седанкинского, Лазурного, Островного Владивостокского участковых лесничеств. Они составляют единую экологическую систему с городом и будут надежно служить его «легкими».

Представители штаба уверены, что Владивостоку «зеленые легкие» крайне необходимы, поэтому общественники долгие годы борются за прекращение незаконных вырубок леса в пределах краевого центра. Не раз установлено, что уничтожение лесов в городской черте очень сразу же приводит к образованию несанкционированных свалок на месте вырубки, повреждается земляной слой и покрытие прилегающих дорог.

Хищнические рубки зафиксированы в районе улиц Выселковой, Лесной, Снеговой, в микрорайоне «Садгород» и в районе Сахарного Ключа, всего в 20 точках в черте города.

Представители ОНФ добились защиты 20 тысяч га лесов, которые власти обязаны включить в генплан города и правила землепользования и застройки Владивостока. Кроме того, в их обязанность будет входить охрана, защита и вопроизводство лесов в границах «зеленого щита» Владивостока.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что за "зеленый щит" Владивостока развернулась нешуточная борьба.

Таисия Масина