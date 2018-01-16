В понедельник, 15 января, ночью в одной из квартир поселка Рабочий Камчатского края в результате землетрясения обрушился потолок. Толстые слои известки упали на кровать, в которой спал ребенок, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал популярный паблик Камчатский репортер.

По словам родителей несовершеннолетнего, у ребенка на ногах остались глубокие царапины, которые болят.

Отметим, по информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на данный момент оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Сейсмособытие, которое произошло в акватории Авачинского залива ночью 15 января, ощущалось в краевой столице силой до 2–3 баллов.

Екатерина Лапкина