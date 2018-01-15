Землетрясение магнитудой 4,4 произошло минувшей ночью Этой ночью в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки приозошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Сейсмособытие зафиксировали в 65 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр залегал на 50-километровой глубине.

Оперативные группы уже завершили обследование зданий. Разрушений и пострадавших нет. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Ранее DEITA.RU сообщало, что жители Камчатки жалуются на пеплопад.

Ирина Петрова