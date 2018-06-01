Сегодня утром, 1 июня, в Тихом океане около Камчатки зафиксировано землетрясение, сообщает DEITA.RU.

По информации специалистов филиала Геофизической службы Российской академии наук, магнитуда землетрясения составила 4,5. Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 682 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 километров.

Такие природные явления постоянно беспокоят дальневосточников. Ученые рассказали, что на этот раз жители края не ощутили подземных толчков.

Ирина Петрова