Вулкан Камчатка
Источник изображения: Полина Перепелкина
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Сегодня утром, 1 июня, в Тихом океане около Камчатки зафиксировано землетрясение, сообщает DEITA.RU.

По информации специалистов филиала Геофизической службы Российской академии наук, магнитуда землетрясения составила 4,5.  Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 682 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 километров. 

Такие природные явления постоянно беспокоят дальневосточников. Ученые рассказали, что на этот раз жители края не ощутили подземных толчков. 

Ирина Петрова 

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