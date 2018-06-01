Тропический фрукт эталонного качества – сладкий и «солнечно»-желтый – можно купить и просто попробовать в магазинах края.

С конца мая на прилавках приморских супермаркетов начинают появляться экзотические фрукты из Новой Зеландии - киви эталонного качества, произведенные и поставленные к столу россиян знаменитой новозеландской компанией Zespri®. Приморцы уже привыкли к тому, что каждый год, начиная с мая и до самого прихода зимы, есть отличная возможность насладиться сочным, с кислинкой, вкусом зеленого киви - классического Zespri® Киви.





Zespri® Киви СанГолд и Zespri® Киви Классический

Ведь киви - это один из самых питательных фруктов, поскольку в нем содержание витамина С в 2 раза выше, чем в апельсине, а клетчатки больше, чем в чашке отрубей, ну, а содержание калия выше, чем в банане.

Один большой плод киви способен обеспечить взрослого человека суточной дозой витамина С. Есть в киви также витамины группы В и Е; из минералов содержится магний, фосфор, калий, кальций и железо. Кстати, сочетание витамина С с магнием отлично поддерживает работу сердца. Киви укрепляет иммунную систему и стимулирует выработку коллагена. Калий, содержащийся в киви, нормализует кровяное давление, а фосфор полезен для костей.

Новозеландские фермеры выращивают зеленый киви в коммерческих объемах с 1920х годов.





Плантации Zespri® Киви эталонного качества в Новой Зеландии

Зеленый киви пользуется заслуженной популярностью у жителей Дальнего Востока. Однако в этом году компания Zespri® подготовила для его жителей приятный сюрприз - новый, освежающе вкусный сорт киви - Zespri® СанГолд (на этикетке - Sungold Zespri®).

Золотистый киви сорта СанГолд появился недавно, с 1992, когда были произведены первые посадки этого сорта, но уже завоевал популярность во всем мире. У Zespri® СанГолд гладкая, значительно менее волосатая кожица, даже оттенок ее иной – скорее бронзоватый, чем коричневый. Цвет мякоти соответствует названию – красивый «солнечно»-желтый. Вкус – сладкий и такой тропический, как заявляют маркетологи компании Zespri®.





Новые Zespri® Киви Санголд поступили на российский рынок



Что касается питательного состава – хотя состав у Zespri® СанГолд такой же, но содержание витамина Е и фолатов (солей фолиевой кислоты) несколько выше. СанГолд полезен беременным, являясь естественным источников солей фолиевой кислоты. Главное отличие Zespri® СанГолд - сладость и красивый цвет.







Упаковка нового Zespri® Киви Санголд



Возможность попробовать и приобрести новый сорт киви Zespri® СанГолд есть уже сегодня в большинстве крупных супермаркетов Владивостока и Приморского края. Продегустировать киви сорта Zespri® СанГолд можно у консультантов Zespri® - в супермаркетах «Самбери», «Фреш 25», «Реми», «Три Кота» во Владивостоке с четверга по воскресенье.

При этом, при покупке Zespri® Киви компания Zespri® дарит подарок на выбор покупателя – фирменную удобную Zespri® Киви губку для кухни или фирменное Zespri® Киви полотенце. Подарки выдаются в момент покупки. Количество подарков ограничено – подробности уточняйте у консультантов Zespri® в супермаркетах.

Будьте внимательны - остерегайтесь подделок! Приобретая в вашем супермаркете киви Zespri® СанГолд и киви Zespri® Классический зеленый, обязательно убедитесь в наличии фирменной желто-зелено- красной наклейки на каждом киви с надписями Zespri® и New Zealand! Только в этом случае Вы можете быть уверены, что приобретаете настоящее новозеландское качество Zespri® киви.





Фирменные наклейки, которые должны присутствовать на каждом Zespri® Киви



Узнать больше о киви Zespri® СанГолд можно на сайте: www.zesprikiwi.ru



