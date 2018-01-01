Редакция «Deita.ru» уже сообщала, что цены на главный новогодний атрибут – ёлку, в канун уходящего года были непомерно высоки, что возмутило жителей Владивостока.

К чему привела жадность торговцев корреспондент «Deita.ru» наблюдал в последние часы уходящего года.

Так, в семь часов вечера 31 декабря вся торговая площадка около остановки Гайдамак, отведенная под продажу новогодних ёлок, была заполнена срубленными лесными красавицами. Рядом стояла машина с невесёлыми, ожидающими запоздалых покупателей, продавцами. Да, не все ёлки до конца года распродавали и раньше, но, в этом году «лишних» елок было действительно много.

В одиннадцать часов вечера ёлки стояли вокруг деревьев огромными «шалашами». Их количество явно не уменьшилось. А незадачливые предприниматели уже отправились отмечать праздник.

По словам владивостокцев, такая картина была по всему городу.

«В нашем районе тоже осталось очень большое количество ёлок. В девятом часу наблюдала, как их загружали на грузовичок, весь кузов был полон. И на проспекте Столетия видела много ёлок, которые не купили. Жалко деревья до слёз! Ну зачем рубить столько ёлочек, а потом их выбрасывать!», - рассказала жительница улицы Кирова Лидия.

Тут уже возникает вопрос: то ли квоты на вырубку выделяют совсем уж неразумные, то ли цены на елки слишком высоки.

А к утру на площадке у остановки Гайдамак, что у трассы на Светланской, ёлок почти не осталось. Брошенных новогодних красавиц жители города разобрали по домам.

Текст, фото: Ирина Павленко