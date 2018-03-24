В субботу, 24 марта, в Екатеринбурге демонтировали недостроенную телебашню, сообщает DEITA.RU. Очевидцы выложили видеоролик, на котором запечатлен момент взрыва и обрушения, на свои страницы в социальных сетях.

По словам местных жителей, подрядчик, осуществлявший работы, не смог просчитать так, чтобы многометровая башня упала ровно. «Ух, не смогли просчитаться до конца, чтобы ровно упала... жалко и жутко всё это наблюдать...» — говорят очевидцы.

«Смотрели вживую. На мосту Белинского-Тверитина стояли. Народу… Машины в два ряда на мосту. Грамотно взорвали», — уверены жители Екатеринбурга.

Как рассказал директор подрядной организации Юрий Овчаров, демонтаж прошел в штатном режиме. Второго взрыва не будет. По оставшемуся основанию башни — 25–30 метров высотой — работы будет проводиться в ручном режиме.

Екатерина Лапкина