Общероссийский народный фронт возьмет на контроль детские сады и школы Приморского края, об этом DEITA.RU сообщили в региональном отделении ОНФ.

По словам представителя ОНФ, информация о проблемах в детских и образовательных учреждениях поступает регулярно. В основном много вопросов, касающихся охраны и безопасности на территории школ и детсадов, нехватка воспитателей и учителей, особенно предметников, а также уровень их зарплат.

За последний год активисты рассмотрели ряд проблем и обращений, в результате чего удалось изменить ситуацию к лучшему, к примеру, разобрались с некорректным начислением зарплаты персоналу детского сада, восстановили безопасные пешеходные переходы возле детских домов, нормализовали вопросы вечернего питания детей в некоторых детских садах.

Теперь родители дошколят и школьников смогут озвучить свою проблему на сайте narocenka.ru. Ее рассмотрят и усилят мониторинг состояния школ и детских садов региона в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что молодежь Приморья поражает старшее поколение.

Таисия Масина