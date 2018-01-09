Голосование за название скандально известного озера в районе бухты Патрокл набирает обороты, сообщает «Deita.ru».

Из одиннадцати предложенных вариантов жителям Владивостока предлагают выбрать только один. Больше всего голосов на данный момент - более 34% - отдано за то, чтобы назвать водоем "Камышовое", затем идет "Озеро Надежды" - это название набрало более 17% голосов, замыкает тройку лидеров "Патрокл" - почти 14%. По 10% у "Приморского" и "Реликтового", почти 7% у "Черепкова", более 3% набрали "Леопардовое" и варианты голосующих. Совсем не нашли отклика у горожан названия "Соболь", "Басаргина", "Торфянка" и "Озеро Путина". За них не проголосовал никто.

В комментариях к голосованию разгорелись жаркие споры - многие достаточно резко высказались против того, чтобы давать озеру имя главы государства, однако нашлись и те, кто уверен, что такое название подходит водоему больше всего.

Напомним ранее «Deita.ru» сообщало, что вонючее озеро во Владивостоке хотят назвать в честь президента.



Таисия Масина