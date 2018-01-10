В конце 2017 года специалистами филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» зарегистрировано более 5100 заявлений на технологическое присоединение к сетям энергокомпании от жителей Хабаровского края, что превышает показатели прошлого года на семь процентов, сообщает DEITA.RU.

Примечательно, что с помощью онлайн-ресурса на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании заявку на подключение подали более 1000 потребителей – каждый пятый заявитель от общего количества зарегистрированных.

«Рост числа пользователей виртуального Личного кабинета является результатом планомерной работы специалистов компании в оптимизации его функций и возможностей. Доступная форма регистрации на сайте, минимальный перечень обязательных документов, консультации по каждому этапу оформления заявления делают интернет-услугу все более распространенной формой обращения в сетевую организацию», - отмечает Андрей Кузнецов, заместитель директора Хабаровских электрических сетей по технологическому присоединению и развитию.

Кроме этого, положительная динамика отмечается и в увеличении количества фактически произведенных подключений к сетям ДРСК. По состоянию на конец 2017 года оно составило без малого 4300 новых технологических присоединений: на 46 процентов больше, чем в 2016 году. Исполнить взятые на себя договорные обязательства в таком объеме Хабаровским электрическим сетям помогли работники других филиалов сетевого предприятия.

В нынешнем году хабаровские энергетики прогнозируют дальнейший рост желающих оформить технологическое присоединение, что связано, прежде всего, с дальнейшей активностью дачников и освоением программы «Дальневосточного гектара».

Екатерина Лапкина