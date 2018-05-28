Корреспондент DEITA.RU увидел, как работает одно из старейших на Дальнем Востоке депо «Первая Речка», которое обеспечивает все пригородные и внутригородские перевозки.

Жители Дальнего Востока не представляют свою жизнь без железнодорожного транспорта. У нас совсем другие представления о расстоянии, от столицы России Владивосток отделяют 9288 километров рельс Транссибирской магистрали. Чтобы обслуживать железную дорогу такой протяженности необходимо большое количество вагоно-ремонтных учреждений. Для Дальнего Востока одним из важных и узловых является депо «Первая речка».

О работе депо и истории железной дороги на Дальнем Востоке рассказала Татьяна Таймурзина, хранитель музея истории Владивостокского региона ДВЖД.





Небольшой зал наполнен памятными вещами, связанными с историей развития депо. На стене висит карта железных дорог России с надписью: «Из Европы к Тихому океану по железным дорогам России», на полках стоят железнодорожные составы, рядом - книги и средства связи железнодорожников, там же представлена форма работников железной дороги, которая успела войти в историю.





Рассказ Татьяны Михайловны начинается с истоков. 19 мая 1891 года Цесаревич Николай собственноручно отвёз первую тачку земли на полотно дороги во Владивостоке, с того момента был дан старт строительству Дальневосточной Железной дороги. В сентябре 1897 года дорога была готова. Ежедневно начал курсировать поезд направления «Владивосток-Хабаровск», основная железнодорожная база в то время была на Эгершельде. Железнодорожные составы были деревянные и поставлялись из Америки и Канады, только в 1928 году наша страна начала самостоятельный выпуск вагонов.





«Депо, в котором мы находимся ведёт свою историю с 1909 года, в тот период город был закрытый и набрать людей для работы было сложно», — рассказывает

Анатолий Закоркин, хранитель музея железнодорожного депо и один из ветеранов железнодорожного движения.

Оно состояло из основного здания веерного типа, механического цеха, инструментальной мастерской и небольшой электрической станции. В шести стойлах проводился текущий ремонт паровозов, промывка котлов холодной водой. Здание сохранилось и является краевым памятником архитектуры. А вот поворотный круг, на котором четыре человека крутили паровоз, не сохранился: его ликвидировали в 1934 году и заменили стрелочными переводами.

Сегодня мотор-вагонное депо «Первая речка» - это современное железнодорожное предприятие, специализирующееся на эксплуатации, техническом обслуживании и текущем ремонте мотор-вагонного подвижного состава.





Галина Лончакова, заместитель начальника депо, продемонстрировала специальную технику на железнодорожном ходу, устройства сигнализации и путевого хозяйства.

В депо проводят ТР-1 и ТР-2, то есть техническое обслуживание и ремонт подвижных составов. А на станции Владивосток, напротив порта, есть ПТОЛ, то есть пункт технического обслуживания локомотивов. Слесари в цехе устраняют замечания, выявленные в рамках осмотра. Здесь также могут выполнять ТР-3 — то есть ремонт более высокого уровня.

Главный инженер предприятия - Валентин Порва рассказал о современном этапе развития железнодорожного депо.

Сегодня подвижной парк депо составляют 32 десятивагонных электропоезда. На маршруты ходят порядка 18 пар электричек. На некоторых маршрутах используются по четыре-шесть вагонов. Могли бы и больше, но это связано и с пропускной возможностью, и с финансированием. Не меньше раза в неделю электропоезд заходит на ремонт. После него транспорт обязательно моют, даже в дождь.

Для пользователей вагонов российских железных дорог. Например, в поездах, курсирующих под номерами 99 и 100 можно встретить новые, более комфортабельные вагоны, теперь при покупке билета стоит обращать внимание на это факт.

«Депо - это такое сито, здесь не каждый человек может работать», - говорит Геннадий Полыгалов, главный инженер мотор-вагонного депо. Действительно, во время экскурсии мы нашли тому подтверждение. Работа в железнодорожном депо крайне сложна и опасна для жизни. С большим почетом и трепетом нынешние работники относятся к истории депо, как в дореволюционное время, так и на современном этапе развития.



