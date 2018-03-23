23 Март 2018, 11:15
Женщина из Приморья вступила в неравный бой с призраками и победила
Женщина в Уссурийске устроила баттл с невидимыми человеческому глазу противниками, сообщает DEITA.RU.
Поединок начался утром, когда изрядно подвыпившая леди увидела окруживших ее незримых врагов. Осыпая их бранью и нанося многочисленные удары, она сумела отбиться от атаки и отправилась далее по своим делам.
Видеозапись опубликована в сообществе Dps_contol. Подписчики предполагают, что это "наш ответ «дополненной реальности» от Майкрософт". Дальнейшая судьба женщины неизвестна, однако, что удивительно, негативных отзывов в сообществе совсем немного.
Видеозапись в сообщество прислали соседи-очевидцы.
Василий Кучин