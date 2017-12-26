В аэропорту Толмачево сотрудники МВД России сняли с борта воздушного судна, следовавшего рейсом Екатеринбург — Хабаровск, пьяную пассажирку, сообщает Deita.ru. Информация об этом опубликована на главном ресурсе МВД России.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пьяная женщина не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту самолета, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко материлась. Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета. Для обеспечения безопасности представители авиакомпании были вынуждены отказать нарушительнице в перелете.

Женщина задержана сотрудниками полиции и доставлена в дежурную часть в аэропорту Толмачёво, где она продолжила вести себя неадекватно — она материлась, отказывалась отвечать на поставленные вопросы.

Транспортные полицейские составили в отношении доставленной административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» КоАП. В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажирки признаков состава преступления, предусмотренного статье УК РФ «Хулиганство».

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что авиадебоширам больше не продадут билет на самолет. Авиакомпаниям предоставлено право отказывать в продаже билетов пассажирам, внесённым в чёрный список. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Несмотря на ужесточение мер, хулиганам будут продавать билеты в некоторых случаях. В частности, если дебошир направляется на лечение или обратно, сопровождает инвалида к месту лечения и обратно, летит на похороны родственника. Разумеется, все это должно быть задокументировано.

Екатерина Лапкина