Ссора между двумя мужчинами, которую попыталась остановить женщина, закончилась трагедией, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Она вмешалась в конфликт и стала выводить одного из них из квартиры, когда получила множественные удары руками и металлическим совком по голове и телу, а также удар ножом в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Убийцу признали виновным и назначили ему за содеянное 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Таисия Масина