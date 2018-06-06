Арахнофобия или страх перед пауками - одна из самых распространенных фобий в мире, и, если она у вас есть, возможно, вы делаете все возможное, чтобы не вступать в контакт с жуткими членистоногими, рассказывает DEITA.RU.

Деми Суини, 22-летняя студентка из Англии, даже заказала доставку на дом, чтобы избавиться от восьмилапого, висевшего у нее в спальне.

«Я всегда боялась пауков, но прошлым летом эта боязнь усугубилась, так что я едва спала», - сказала Суини. «Это довольно тяжело».

Суини, чьи соседи по комнате были в отъезде, когда она заметила паука, обратилась к друзьям и семье за помощью. Один из друзей предложил ей заказать доставку еды и попросить водителя позаботиться о пауке.





Перед тем, как отправить свой заказ, Деми Суини написала службе доставки, чтобы узнать, может ли водитель помочь ей избавиться от паука.

«Вы, безусловно, можете, запросить эту услугу в дополнительном разделе при оформлении заказа», - ответили ей в службе доставки. «Единственное, наш курьер может бояться пауков больше, чем вы».

Суини ничего не оставалось кроме того, как заказать еду и ждать, когда придет помощь. И, как оказалось, приехавший водитель по имени Джо тоже боялся пауков. К счастью для Суини, он согласился сделать все возможное, чтобы помочь. Добрый водитель доставки смог поймать паука.

Алина Калинина