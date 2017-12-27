В Хабаровском крае хозяйке квартиры, в которой в 2016 году прогремел взрыв газа, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, уничтожении и повреждении чужого имущества, об этом Deita.ru сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемая днем 7 декабря 2016 года возвращалась домой в свою квартиру, расположенную на 5 этаже дома в городе Советская Гавань. В подъезд она ощутила сильный запах газа. 59-летняя соседка сообщила ей, что, якобы, пахнет горелой проводкой, и она уже вызвала электрика из жилищно-коммунальной организации. Когда он пришел, хозяйка квартиры открыла дверь, ремонтник зашел внутрь, прогремел взрыв. В результате ЧП 59-летняя женщина получила смертельные травмы. Взрывом повреждены конструкции дома, общедомовое имущество и имущество жильцов. Общий ущерб превысил 16 миллионов рублей.

После проведения различных экспертиз, стало известно, что в квартире взорвался бытовой газ. Главной причиной взрыва стала утечка газа из гофрированной металлической подводки к газовой плите. Отметим, утечка произошла из-за того, что женщина оставила открытой конфорку.

На данный момент 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности». В рамках указанных статей женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что в городе Советская Гавань в жилом доме по улице Рабочая, 13 произошел взрыв бытового газа. Три человека пострадало, более семидесяти – эвакуировано. В результате происшествия произошло возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома, повреждения получили две квартиры. На место незамедлительно прибыли пожарные подразделения и краевые спасатели. На место происшествия из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 с оперативными группами Дальневосточного регионального центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на борту.

Екатерина Лапкина