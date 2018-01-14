В Приморье задержана подозреваемая в покушении на кражу, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Уссурийска, она рассказала, что из ее сумочки похитили кошелек.

Как выяснились сотрудники полиции, потерпевшая находилась в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Некрасова. Увидев, что незнакомая женщина вытаскивает из ее сумки кошелек, заявительница схватила ее за руку. Удерживая злоумышленницу, она сообщила о случившемся в полицию.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы доставил подозреваемую в отдел полиции, где 39-летняя местная жительница дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виктор Бруевич



