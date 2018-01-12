Сотрудники полиции задержали подозреваемую в серии краж у пенсионеров в Находке, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 64-летняя женщина, она сообщила о том, что у неё похитили деньги.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили, что злоумышленница постучала в дверь потерпевшей и попросила стакан воды, сославшись на то, что ей стало плохо и нужно запить таблетки. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отлучилась на кухню, она похитила из сумки все наличные деньги, после чего скрылась.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю местную жительницу. В отделе полиции женщина созналась еще в двух аналогичных преступлениях.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее "DEITA.RU" сообщало, что у пенсионера забрали 700 тысяч рублей на кладбище в Приморье.

Виктор Бруевич