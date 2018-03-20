В одном из дворов в центре Новосибирска местные жители наблюдали удивительную картину - в мусорном контейнере сидела прилично одетая женщина и плакала, пребывая в шоке от случившегося, сообщает DEITA.RU.

Как утверждают очевидцы, " муж просто вынес ее, выбросил в помойку и молча ушел". Рядом с мусоркой стоял полицейский и ждал прибытия скорой помощи: "Скорая приедет, будем вместе вытаскивать, один не смогу".

По словам соседей из близлежащих домов, подобный исход закономерен - женщина гуляла, употребляла наркотики и водила в дом случайных мужчин. Муж "не выдержал, не бил, не материл, просто выкинул", подав на развод.

Таисия Масина