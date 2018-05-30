30 Май 2018, 12:47
Жесткая авария стала причиной многокилометровой пробки в Приморье
В среду, 30 мая, произошло жесткое ДТП в Партизанском районе Приморья, сообщает DEITA.RU.
Судя по опубликованному в «ДПС-Контроль» видео, грузовик перегородил одну полосу дорожного движения из-за опрокидывания в результате ДТП. Легковушка — участник дорожно-транспортного происшествия — получила незначительные повреждения.
Отметим, что в районе аварии образовалась многокилометровая пробка.
Информации о пострадавших не поступало. В причинах случившегося разбираются сотрудники ДПС.
Екатерина Лапкина
Фото: dps_control