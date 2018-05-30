В среду, 30 мая, произошло жесткое ДТП в Партизанском районе Приморья, сообщает DEITA.RU.

Судя по опубликованному в «ДПС-Контроль» видео, грузовик перегородил одну полосу дорожного движения из-за опрокидывания в результате ДТП. Легковушка — участник дорожно-транспортного происшествия — получила незначительные повреждения.





Отметим, что в районе аварии образовалась многокилометровая пробка.

Информации о пострадавших не поступало. В причинах случившегося разбираются сотрудники ДПС.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_control