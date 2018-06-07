Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что актеру Михаилу Ефремову нужно лечиться от алкоголизма, сообщает DEITA.RU.

Это было сделано в ответ на предложение Ефремова отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять ей газ, чтобы Киев мог «простить» России ее воссоединение с Крымом.

На это сенатор ответил: «Ефремову нужно все-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию. Не хочу, конечно, его оскорблять, он заслуженный актер, но, будучи медийным человеком, надо быть аккуратным в своих высказываниях и поступках. Ну, а с какого бодуна такая мысль возникла у Ефремова, — пусть разбираются психиатры и психологи. Мне это неведомо».

Как пишет РИА ФАН, Клинцевич также напомнил, что Крым всегда был, есть и останется русским, и то «политическое недоразумение, связанное с Украиной», которое до 2014 года присутствовало на полуострове, оказалось не более чем случайностью: крымчане сами устранили ее на референдуме. А чтобы людям жилось лучше, был построен Крымский мост.



Таисия Масина