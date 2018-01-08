Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке в районе улицы Фирсова в ночь на 8 января, сообщает «Deita.ru». Фото с места аварии были размещены в популярном паблике «Экипажи ДПС».

Как сообщают очевидцы, водитель Toyota Chaser не справился с управлением и влетел в столб, предварительно столкнувшись с тремя автомобилями.

Главная причина таких ночных аварий - несоблюдение скоростного режима. «Я ночью езжу много по городу: на прямых отрезках в городе народ валит, как умалишенный, на Некрасовском путепроводе каждый 3й пытается положить стрелку. На этой неделе потеплело: ночью дороги реально скользкие (даже видно невооруженным глазом, как на дороге блестит «сало»). Народ, будьте аккуратнее, не торопитесь вы так! Приедете позже на 2 минуты, но целыми и невредимыми», - комментирует один из пользователей.

Дмитрий Санников