Синяя иномарка снесла троих молодых людей на тротуаре, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел на перекрестке улиц Каширского шоссе и Кутузовского проспекта.

Судя по видео, опубликованному в ТГ-канале Mash, после столкновения с белым седаном, поворачивающим налево, водитель синего авто, которое двигалось прямо, теряет контроль над управлением и буквально летит на тротуар, где молодые люди дожидаются своего зеленого, чтобы перейти дорогу. На полной скорости авто цепляет всех пешеходов, проносит над землей метров пять-семь и раскидывает их в разные стороны.

По информации очевидцев, все парни госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Екатерина Лапкина