Сегодня, 27 декабря, вертолет МИ-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке, об этом Deita.ru сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Установлено, что сегодня, 27 декабря, вертолет Ми-8, принадлежащий госпредприятию «ЧукотАВИА», около 10 часов 30 минут по местному времени совершил вынужденную посадку в селе Нутэпэльмен. На борту находились пассажиры и трое членов экипажа. В результате произошедшего поврежден хвостовой и несущий винт воздушного судна, находящиеся на борту люди не пострадали.

В рамках процессуальной проверки в рамках уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба» предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о случаях, когда воздушное судно из-за каких-то неполадок совершало жёсткую посадку. Так, 27 мая при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе Приморского края, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Екатерина Лапкина