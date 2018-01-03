Распространение наркотиков в воинских частях будут жестоко наказывать, сообщает «Deita.ru».

Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, опубликован на сайте Кремля.

Ранее за сбыт наркотиков на территории воинской части предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Теперь же данное преступление будет караться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Это касается и распространения наркотиков в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что юный приморец продавал наркотики и прекрасно себя чувствовал.



Таисия Масина