Гражданина, обвиняемого в совершении серии краж у пенсионеров, осудят в Приморье.

Обвиняемый, представляясь работником сферы ЖКХ, под предлогом проверки электропроводки проникал в квартиры пожилых людей и похищал денежные средства, которые находились в свободном доступе.

Так, в августе в квартире на улице Октябрьской обвиняемый похитил у хозяина квартиры, в которую проник обманным путем, 20 тысяч рублей, которые находились в комоде. Завладев деньгами, обвиняемый скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Аналогичное преступление мужчина совершил в сентябре, под тем же предлогом он вошел в доверие женщины и, из квартиры, расположенной по улице Ленинская, тайно похитил денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 50 тысяч рублей.

Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Михаил Грач