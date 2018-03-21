В городе Райчихинске Приамурья местный житель получил реальный срок за поджог квартиры, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Амурской области. Приговор вступил в силу.

Накануне городской суд осудил 20-летнего молодого человека по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

Установлено, что гражданин ночью 13 сентября 2016 года поджог бутылку с бензином и забросил ее в квартиру на втором этаже, в результате чего, пожар уничтожил имущество потерпевшей на сумму около 200 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в видео трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом молодому человеку предстояло выплатить потерпевшей 191,5 тысячи рублей.

Отметим, что денег потерпевшая отказалась, объяснив свое поведение тем, что простила юношу и не имеет к нему претензий. Более того, она просила суд не наказывать его слишком строго.

Екатерина Лапкина