Предпринимателей, трудоустраивающих иностранцев и ставящих их на учет по рабочему адресу, могут обязать создать условия проживания по этому самому адресу, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет агентство «ЦИАН».

По мнению депутатов — авторов инициативы, место, которое указывается в графе адреса проживания иностранного работника, должно быть пригодно для ежедневного сна и отдыха. В связи с этим, если проект будет одобрен, работодателям придется выделять такие помещения или строить их.

Напомним, на данный момент законодательство позволяет регистрировать мигрантов по рабочему адресу и месту проживания. При этом если иностранец зарегистрирован в офисе, а на самом деле живет в другом месте, нарушением это не является.

Екатерина Лапкина