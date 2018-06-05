Сразу в трех чтениях рассмотрели депутаты Законодательного Собрания изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края» на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, сообщает DEITA.RU.

Главная цель документа – ускорение процедур предоставления жилья детям-сиротам. Проблема эта для Приморья более чем актуальная. В очереди на получение квадратных метров сейчас находится около 7 тысяч приморских сирот, из которых 4 тысячи имеют на руках судебное решение. 1 июня 2018 года, не дождавшиеся положенного по закону жилья, провели митинг у Дома молодежи во Владивостоке, требуя исполнения государственными властями своих обязанностей.

Законопроектом предусматривается передача полномочий функции приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья от департамента образования и науки к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. Решение, пожалуй, верное. Каждый должен заниматься своим делом: педагоги – учить, а имущественники – приобретать квартиры.

Также в законопроекте детализирован перечень документов, необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет, что позволит органам опеки и попечительства более тщательно поверять нуждаемость детей-сирот в жилых помещениях до момента принятия органами опеки решения о постановке их на специализированный жилищный учет.

Уточнили разработчики и понятие «ухудшение жилищных условий». Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет в случаях отчуждения ими жилого помещения, изначально непригодного для проживания либо не соответствующего нормам площади. Помимо этого, документ ускоряет процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, Законодательное Собрание совместно с краевой администрацией принимают комплекс мер по решению жилищных проблем детей-сирот.

«Это и законопроект, который сегодня рассматривался на заседании комитета, и принятый недавно закон о компенсации арендной платы тем детям-сиротам, кому еще не предоставлена положенная по закону квартира. Также в краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир, будет передана для данной категории граждан. Помимо этого, с участием депутатского корпуса администрацией Приморского края проведены рабочие совещания, где решались вопросы временной регистрации детей-сирот, прорабатывался механизм трудоустройства и постановки на учет в центре занятости населения, обеспечения их детей местами в детских садах и школах, что тоже связано с вопросами временной регистрации. Это позволило выработать новые подходы к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящее время мы формируем пакет необходимых изменений в федеральное законодательство, с которыми планируем выйти в Государственную Думу. Речь идет, в том числе, и о жилищных сертификатах для данной категории граждан, - подчеркнул Игорь Чемерис.

Комитет принял решение согласиться с проектом закона и вынести его на обсуждение Законодательного Собрания Приморского края. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на внеочередном заседании краевого парламента 8 июня 2018 года.

Дмитрий Санников