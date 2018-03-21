Ликвидировано открытое горение в доме в поселке Тавричанка Приморского края, об этом DEITA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ранним утром 21 марта (в 4 часа 37 минут по местному времени) пожарным поступила информация о том, что в посёлке Тавричанка на улице Суханова горит барак на восемь семей.





В 4 часа 50 минут на место происшествия прибыли расчёты огнеборцев и приступили к тушению. На момент прибытия отрытым огнем горела крыша. Из отрезанного дымом помещения были эвакуированы 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В 6 часов 54 минуты пожар был локализован, в 8 часов 20 минут — ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как рассказал заместитель главы администрации Надеждинского района Денис Котренко, на данный момент все пострадавшие семьи размещены у родственников. Люди находятся в шоковом состоянии. Детей на момент пожара в доме не было.

Однако местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту DEITA.RU, рассказывают иное.

"Кто-то, конечно, у родственников сейчас находится, но некоторые люди сидят на улице или в машинах. Никакого временного жилья им не предоставили. Вообще это странная ситуация, у нас уже второй барак в этом году сгорел", - рассказала местная жительница

Отметим, что, по словам представителя администрации района, о дальнейшей судьбе погорельцев можно узнать в администрации Тавричанки. Однако там корреспондента DEITA.RU перенаправили в районную администрацию.

Екатерина Лапкина

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю