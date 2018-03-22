Жители улицы Станюковича во Владивостоке возмущены до предела. Элитная стройка не дает горожанам спокойно жить, сообщает DEITA.RU.

Не успели исправить ситуацию с обрушившейся в котлован дорогой, как трещины поползли по фасаду жилого дома, расположенного неподалеку.

Жители видят в данной ситуации реальную угрозу обрушения и просят городские и краевые власти обратить внимание на их проблему: "Больше года мучаемся! Сначала по дороге трещины поползли, и она в котлован двадцатиметровый свалилась, сейчас в доме трещины! Что? Тот же сценарий ждать?"

Кроме трещины в доме элитная стройка создала и массу других неудобств - по словам владивостокцев около жилых домов и так дорога узкая, постоянно заставлена машинами, которые разъехаться не могут, так сейчас этот односторонний «проезд» на месте обваленной дороги еще больше усложняет жизнь: жильцы утверждают, что по ней могут проехать только джипы, скорая застревала несколько раз, так еще и многие водители не обращают внимание на то, что проезд односторонний и едут в обе стороны. Люди устали от постоянных дорожных разборок, выхлопных газов и сигналящих друг другу автомобилистов.

Они уверены - виновато в этом строительство элитного жилого комплекса. В связи со сложившейся ситуацией, как пишет dps_vl125, горожане собирают подписи неравнодушных с намерением обратиться к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко и мэру города Виталию Веркеенко.

Таисия Масина



