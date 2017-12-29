Новый, оснащенный современным цифровым оборудованием кинозал вместимостью 138 посадочных мест торжественно открыли в приморском селе Черниговка в пятницу, 29 декабря. В новогодние праздники жители и гости села смогут с комфортом посмотреть новинки кинопроката, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

В прошлом году муниципалитет стал одним из четырех грантополучателей, которому выделили субсидию из Фонда кино на создание нового кинотеатра. Проект реализуется в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Для оснащения зала приобрели цифровое и звуковое оборудование, большой киноэкран, систему для 3D-показа, а также новые удобные кресла. Кроме того, в здании, где расположился кинозал, силами главы и депутатов думы Черниговского района провели ремонт, чтобы зрители смогли с комфортом наслаждаться новинками проката.

«Сегодняшнее открытие для нас – это большое событие! Мы постарались сделать его запоминающимся и надеемся, что кинозал будет востребован у жителей Черниговского района. Хочется, чтобы он стал прекрасным местом проведения досуга для всей семьи. Кинозал “Импульс” уже сегодня примет первых зрителей. Картина, которую увидят гости сразу после торжественной церемонии, – новогодняя комедия “Елки. Новые”», – рассказала директор Черниговского районного центра культуры и досуга Елена Петрова.

С расписанием показов и афишей кинозала можно ознакомиться на его официальном сайте.

Отметим, помимо Черниговки субсидии на создание новых кинотеатров размером 5 миллионов рублей из Фонда кино получили посёлок Восток, Артём и Дальнереченск. Аналогичный конкурс грантов ранее также выигрывали три приморских муниципалитета: Лесозаводск, Кавалерово и Покровка. Для получения финансирования населенные пункты должны соблюдать ряд обязательных условий, одно из которых – не менее половины репертуара кинозала должно состоять из отечественной кинопродукции.

Напомним, важность развития российского кинопроката в регионах неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.

«Необходимо продолжить развитие сети кинопоказов в регионах России и прежде всего в малых городах. И конечно, нужно стремиться к тому, чтобы наше кино показывали, наши фильмы были на экранах», – отметил глава государства.

Михаил Грач