Жители города Уссурийск жалуются, буквально, на все сферы своей жизни, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, их не устраивает и работа медучреждений, и защита населения городского округа от последствий сезонных паводков, и криминогенная ситуация, и выделение земельных участков. но больше всего жалоб поступает на представителей власти, не уделяющих должного внимания работе с населением.

Решать эти проблемы необходимо как на уровне муниципальных властей, так и при содействии региональной власти.Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае в рамках работы с жалобами граждан и мониторинга исполнения указов и поручений президента России помогли решить ряд насущных проблем жителей Уссурийска.

Вместе с тем, по словам общественника, не все так печально в Уссурийском городском округе. В уходящем году активисты помогли решить вопрос обустройства ливневой канализации в одном из микрорайонов Уссурийска, где из-за неправильного ремонта автодороги оказались зацементированы сливные коллекторы, и после дождей и паводков затапливались первые этажи многоквартирных домов.

Также после вмешательства представителей ОНФ отремонтировали фасад лома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Его квартира регулярно страдала из-за нарушения герметичности строительных конструкций.

Кроме того, проведена большая работа по ремонту нескольких улиц города и ликвидации несанкционированных свалок. В одном из микрорайонов, где расположен старый жилой фонд, восстановили систему уличной канализации, что позволило существенно улучшить экологическую ситуацию в целом жилом квартале.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что избиратели жалуются на приморского депутата.

Таисия Масина







