Жителя Санкт-Петербурга подозревают в сексуальной связи с 15-летней девочкой, ученицей 9 класса, сообщает «Deita.ru».

По словам матери, молодой человек соблазнил ее дочь и провел с ней около недели. Долгое отсутствие дочери вынудило мать обратиться с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Молодой человек задержан, расследование продолжается.



Лайф отметил одну примечательную особенность, - матери 15-летней девочки всего 32 года, то есть она родила дочь в возрасте, не намного старше, чем та сейчас.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что девочку продали в сексуальное рабство за полтора миллиона рублей.

Таисия Масина