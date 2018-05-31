Приморец ответил за заведомо ложный вызов полиции, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В Партизанске полицейские несколько раз выезжали по адрес, который указывал мужчина по телефону. Когда сотрудники ППС приезжали по указанному адресу, он говорил, что никого не вызывал, а после этого вновь звонил в полицию.

Личность хулигана установили. Им оказался 25-летний житель Партизанска. Его привлекли к административной ответственности. Помимо этого, в отношении мужчины составлены материалы о нарушении тишины и покоя граждан. Они переданы на рассмотрение в административную комиссию.

Напомним, за заведомо ложный вызов полиции влечет наложение штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

Если административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, дело передают на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ирина Петрова