29 Декабрь 2017, 07:58
Житель Приморья устроил стрельбу в одной из саун
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Приморья открыл стрельбу по отдыхающим в сауне во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».
От действий злоумышленника пострадал один из посетителей, он ранен. Администратор сразу же вызвала полицию и скорую помощь, которые госпитализировали пострадавшего.
Как рассказал мужчина, в помещение ворвался незнакомец и стал стрелять. Причины стрельбы раненый назвать затрудняется.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке женщину с ребенком обстреляли из «пневмата».
Таисия Масина