Житель Приморья открыл стрельбу по отдыхающим в сауне во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

От действий злоумышленника пострадал один из посетителей, он ранен. Администратор сразу же вызвала полицию и скорую помощь, которые госпитализировали пострадавшего.

Как рассказал мужчина, в помещение ворвался незнакомец и стал стрелять. Причины стрельбы раненый назвать затрудняется.



На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке женщину с ребенком обстреляли из «пневмата».

Таисия Масина