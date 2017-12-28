Житель Невельска Сахалинской области не пощадил собственных дочерей, об этом «Deita.ru» сообщили в СУ СК России по региону.

Как выяснило следствие, он совершил в отношении своих дочерей 1997 года рождения и 2003 года рождения иные насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал старшую дочь.

Против 41-летнего педофила возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обвинительные заключения уже утверждены, дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье судят серийного педофила.

Таисия Масина