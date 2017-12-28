28 Декабрь 2017, 00:59
Житель Сахалина в угоду своей похоти забыл, что он отец
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Невельска Сахалинской области не пощадил собственных дочерей, об этом «Deita.ru» сообщили в СУ СК России по региону.
Как выяснило следствие, он совершил в отношении своих дочерей 1997 года рождения и 2003 года рождения иные насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал старшую дочь.
Против 41-летнего педофила возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обвинительные заключения уже утверждены, дело направлено суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье судят серийного педофила.
Таисия Масина